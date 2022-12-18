Bursa'da "Alice Harikalar Diyarında Harmoni Kitabı" sahnelendi

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BURSA (AA) - Bursa'da Hun Çocuk Tiyatrosu tarafından organize edilen "Alice Harikalar Diyarında Harmoni Kitabı" adlı tiyatro oyunu Bursalı çocuklardan ilgi gördü.

Bursa Akademik Odalar Birliği Sahnesinde sergilenen oyunu Yasin Topkara yönetti.

Oyunda Alice Merve Topkara, Yasin Topkara, Mert Yeldan, Rıdvan Topal ve Simge Gülhan karakterlere hayat verdi.

Oyun, harikalar diyarında bulunan ve iyiler tarafından saklanan Harmoni Kitabının sadece Alice'in okuyabildiği ve okuduktan sonra harikalar diyarıyla ilgili dileğini gerçekleştirirken yaşadığı maceraları konu alıyor.

Oyunun sonunda tiyatro severleri selamlayan karakterler, uzun süre alkışladı. Gösteri çocukların oyuncularla fotoğraf çekimiyle son buldu.

















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