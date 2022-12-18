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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile şarjlı motosikletin karıştığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde Hikmet Yazıcı idaresindeki 16 DM 869 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Mahir S. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürüler ve Abdülkerim Sevvas (12), Sabah Semman (45) ile Hamza Sevvas (10) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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