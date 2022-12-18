Bursa - İstanbul Deniz Otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

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​​​​​​​BURSA(AA)- Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildiği bildirildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19.15’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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