Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Erol Akbulut, Adem Türkmen
Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Redosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Cansu Bir, Hümay Fırıncıoğlu)
Çukurova Belediye Adana Demirspor: Duygu Düzcelyer, Leyva, Ceren Nur Domac, Ryhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Alara Altundağ, Güldeniz Önal, Ceren Baysal)
Setler: 28-26, 26-24, 20-25, 18-25, 14-16
Süre: 143 dakika (34, 31, 28, 28, 22)
BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.