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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Adem Türkmen

Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Redosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Cansu Bir, Hümay Fırıncıoğlu)

Çukurova Belediye Adana Demirspor: Duygu Düzcelyer, Leyva, Ceren Nur Domac, Ryhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Alara Altundağ, Güldeniz Önal, Ceren Baysal)

Setler: 28-26, 26-24, 20-25, 18-25, 14-16

Süre: 143 dakika (34, 31, 28, 28, 22)

BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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