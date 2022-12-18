Bursa'da evde bıçaklanan gencin ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da evde bıçaklanan gencin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Merkez Yıldırım ilçesinde 15 Aralık'ta kavga ihbarına giden polis ekiplerince evde yaralı halde bulunan İsmail Aslantürk'ü (20) bıçaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, G.D. (18), Ş.D. (23), İ.C.D. (18) ve B.P'yi (19) saklandıkları Anadolu Mahallesi’ndeki evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.D (18) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



15 Aralık'ta Meydancık Mahallesi'ndeki evden kavga sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, İsmail Aslantürk'ü ikamette bacağından bıçakla yaralanmış halde bulmuş, ambulansla özel hastaneye kaldırılan genç müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



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