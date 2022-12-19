Takım tezgahları sektörü yılı üretim artışıyla tamamlamaya hazırlanıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Otomotiv, savunma, havacılık, medikal, makine, kalıpçılık ve beyaz eşya gibi kritik sektörler başta olmak üzere imalat sanayisinde kullanılan takım tezgahlarının, yurt içi kullanım ve üretiminin 2022'yi artışla tamamlaması bekleniyor.

AA muhabirinin Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) verilerinden derlediği bilgiye göre, sektör 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da imalat sanayinin itici gücü olmaya devam etti.

Bu yılın ilk üç çeyreğini geçen senenin aynı dönemine göre büyümeyle kapatan sektör üretiminin, 2022 genelinde yüzde 17'lik artışla değer bazında 1,07 milyar dolar olması bekleniyor.

Yurt içi satışta (yurt içi kullanım) yüzde 11'lik artışla 1,87 milyar dolarlık katma değer üreten sektörün ihracatının yüzde 18'lik artışla 734 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.



TİAD Başkanı Fatih Varlık, AA muhabirine, bu yıl imalat sanayisinde yoğunluğa paralel olarak takım tezgahı sektöründe de yatırımların devam ettiğini anlattı.



Geçen yıl çok fazla talep aldıklarını ve tedariklerin bu seneye kaydığını ifade eden Varlık, şunları kaydetti:

"Burada asıl önemli veri, geçtiğimiz yıl Türkiye'de makine kullanımının en yüksek olduğu yıldı. 2022 ondan da iyi olacak gibi görünüyor. Bu da dünyadaki tedarik zincirinin pandemi dönemindeki aşırı etkileşiminin Türkiye'ye yarattığı pozitif etkilerle işte bu yıl da Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkisiyle, Avrupa'daki enerji problemlerinin bazı sektörlerde üretimin Türkiye'ye kayması gibi sonuçlar doğurmasıyla tüm dünya ülkelerinin aksine Türkiye'de pozitif yönde gelişmeler var. Üretimin yoğun olması, dolaylı olarak takım tezgahlarına duyulan ihtiyaç ve yeni yatırımların bir araya gelmesi gibi durumlar söz konusu."

- Sektörde yeni yatırımlar

Varlık, 2023'te de imalat sürecinin yoğun devam edeceğini belirterek, bunun da takım tezgahlarına duyulan ihtiyacı artıracağını dile getirdi.

Türkiye'deki takım tezgahları üreticilerinin kapasite artırımına gittiğini vurgulayan Varlık, "Türkiye'de üretilmeyen tezgahların üretilmesine yönelik girişimler var. Bir de tedarik anlamında aslında normalde yurt dışında belli üretim merkezi olup Türkiye'de üretim üssü kurmaya başlayan firmalar var. Bunların da takım tezgahları sektörüne ayrı bir ivme kazandıracağı düşüncesindeyim. En azından ithal edilmek yerine burada üretimin başlaması daha farklı kapılar, imkanlar açacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Varlık, üretici firmaların ihtiyaç duyduğu tezgahların ithalatını da yaptığını anlatarak, "Makine burada yapılmıyorsa ithal gelmek durumunda. Bunu biz bir engel gibi düşünmüyoruz aslında. Ya da Türkiye'nin dış ticaret açığını artıran önemli bir etken gibi görmüyoruz. Takım tezgahları ithalatı yapılıyorsa bilin ki bu, misli üretimin burada yapılmasını sağlayan bir faktör aslında. Dolayısıyla biz dış ticaret açığını artıran değil, tam tersine buradaki üretimin daha da fazlalaşmasını sağlayarak dolaylı olarak buna katkı sağlayan bir sektör olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Makine kullanımının rekor seviyelere ulaştığını vurgulayan Varlık, "Burada asıl büyük etken bu tezgahlarla yapılan üretim. Bunları Türkiye'deki imalat sektörü kullanıyor. Bu rakamların artması demek misli misli üretimin burada yapıldığını gösteriyor. Bu firmalarda dünyadaki genel krize rağmen yatırımlar devam ediyorsa bilin ki çok ciddi mertebede ihracat yaptıkları için." dedi.

Türkiye'nin sadece takım tezgahları olarak değil, imalat sektöründe iyi bir dönem geçirdiğini belirten Varlık, sözlerini şöyle tamamladı:



"Pandemiyle dolaylı olarak aslında Türkiye lehinde birtakım neticeler doğması, imalat sanayinde 2021 ve 2022'de artarak devam etti. Türkiye'nin konumu, insan gücü ve iş gücü itibarıyla ileride daha da iyi potansiyellere ulaşabileceğini gösteriyor aslında. Biz umutluyuz. İmalatın güçlü olmasını sağlayan tedarikçi sektörlerden biriyiz, inşallah daha iyi olacak. 2023'ün 2022'den daha iyi olacağını bekliyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.