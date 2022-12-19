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Türkiye "Sigorta Sohbetleri"nin üçüncü durağı Bursa oldu

AA

Türkiye "Sigorta Sohbetleri"nin üçüncü durağı Bursa oldu

BURSA (AA) - Türkiye Sigorta ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi işbirliğiyle düzenlenen Türkiye "Sigorta Sohbetleri" paneli, Bursa'da gerçekleştirildi.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen etkinlikte işletmelerde risk yönetimi ve sigorta alanlarında farkındalık oluşturulmasına yönelik konular ele alındı.

Gazeteciler Vahap Munyar ve Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman, sektörün gelişen dinamikleri ve müşterilerin öncelikli beklentileri doğrultusunda hayattan sağlığa, konuttan kaskoya ve bireysel emekliliğe kadar her alanda farklı ihtiyaçlara cevap veren, özel ayrıcalıklar ve avantajlar barındıran ürünler geliştirdiklerini bildirdi.

Lider şirket olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle hayata geçirdikleri bu sohbetlerle ülkeyi daha iyi tanıyıp, kişilerin ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu daha yakından öğrenme fırsatı bularak sigorta farkındalığını artıracaklarına inandıklarını belirten Duman, şunları kaydetti:

"Bursamızın tüm değerlerini güvence altına almak için çalışıyoruz. Türkiye'nin ekonomik olarak en gelişmiş beşinci ili olan Bursa, bu yönüyle Türk ekonomisinin geliştirilmesi ve ona yeni ivmeler kazandırılmasında aktif ve yönlendirici bir gücü temsil ediyor. Bursa, yaklaşık 3,27 milyon nüfusuyla Türkiye'nin 4'üncü büyük ili. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 35'i ise 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizden oluşuyor. Bursa 18 yaş altı genç nüfusuyla BES'te önemli bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için Türkiye Sigorta olarak elimizden geleni yapıyoruz."

Duman, Bursa'nın önemli bir KOBİ ve sanayi şehri olduğunu hatırlatarak, son dönemde kentte yangın poliçelerinde hasar artışları olduğunu dile getirdi.

Sektörde en geniş risk mühendisliği ağına ve her lokasyonda risk mühendisliği hizmeti verebilme kabiliyetine sahip olduklarını anlatan Duman, "Özellikle ticari ve sınai işletmelerde ücretsiz olarak verdiğimiz risk mühendisliği hizmetlerimiz ile tesislerin güncel durumlarını belirleyerek raporlar hazırlıyor, tesis ve faaliyet özelinde varsa eksiklikleri belirliyor, müşterilerimizle bu bilgileri şeffaf olarak paylaşıyoruz. Bu hizmetimizi poliçelerin bizden tanzim edilip edilmemesine bakılmaksızın tüm müşterilerimize sunuyoruz. Ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmetler sonucu tesislerin eksik olan noktalarında yapacakları iyileştirmeler sonucu tesislerin risk kalitesi artırılıyor ve sigortalanabilirlik açısından sürdürülebilir yapı oluşması sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Duman, KOBİ'lerin finansal gücünün korunmasında da sigortanın önemli bir kalkan görevi gördüğüne dikkati çekti.

Duman, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ülkemizin jeolojik, jeomorfolojik yapısı ve sahip olduğu iklimsel özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afetler ile çok sık karşılaşıyoruz, maalesef. İklim değişikliğinin sonuçları, özellikle tarımsal üretim için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bursa da sayısı fazla olan akarsuları ve yağış rejimi nedeniyle sel ve taşkına uğrama riski taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda bölgemizde yaşanan sel felaketleri, ülke olarak hepimizi derinden etkiledi. Bursa ekonomisinde yüzde 10'a yakın bir ekonomik büyüklüğe ile tarım önemli bir yere sahip. Unutulmamalı ki tarımda yaşanan zorlu dönem ve artan afetler karşısında tarım sigortası bir kalkan görevi görüyor. Türkiye Sigorta olarak büyük önem verdiğimiz tarım sigortalarında yüzde 52'lik pazar payımız ile açık ara sektörün lideri konumunda yer almaktan gurur duyuyoruz."

Panelde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı, Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Emre Gencer, Parlamış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Parlamış da konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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