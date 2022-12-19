Hırsızlık amaçlı girdiği minibüste mahsur kalan zanlı yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık amaçlı girdiği minibüste mahsur kalan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre olay, Orhaniye Mahallesi 1. Manolya Sokak'ta meydana geldi. Berat A. (22), iddiaya göre, kapısı açık olan Sabri Çabraz'a ait 16 Y 3516 plakalı minibüsün içine girerek kapıyı kapattı.

Daha sonra dışarı çıkmak isteyen zanlı, kapıların açılmaması üzerine araç içinde mahsur kaldı.

Olaya şahit olan mahalle sakinlerinden 84 yaşındaki Semiha Buyruk, durumu araç sahibine ve emniyet ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi araçtan çıkartarak gözaltına aldı.



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