Bursa'da ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş ve 8 küçükbaş hayvan telef oldu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde, ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş ve 8 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı kırsal Ballısaray Mahallesinde ikamet eden Ahmet Cemil Kekik'e ait ahır ve samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden komşular itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Yangında ahırda bulunan bir büyükbaş ve 8 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.





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