Bursa'da Reşit Karabacak Serbest Güreş Turnuvası yapıldı

BURSA (AA) - Kestel Belediyesi tarafından 2020 yılında hayatını kaybeden milli güreşçi Reşit Karabacak'ın adına düzenlenen güreş turnuvasına 250 sporcu katıldı.



Kestel Toplu Konutlar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Bursa ve farklı illerden gelen 250 sporcu kıyasıya mücadele etti.



Turnuvaya davet edilen Reşit Karabacak'ın ailesi adına konuşan oğlu milli güreşçi Yunus Emre Karabacak, babasının ismini bu tarz etkinliklerle anılmasının gurur verici olduğunu söyledi.



Karabacak, Reşit Karabacak Serbest Güreş Turnuvası'nın ilk defa geçekleştirildiğini belirterek, "Bunun için çok mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Babam büyük bir şampiyon. Bu turnuvaların olması çok güzel. Biz önceden direkt Türkiye şampiyonasına giderdik. Böyle turnuvalar sporcular için çok güzel oldu. Kendi heyecanını atıyorlar eksiklerini görüyorlar. İnşallah bu tarz turnuvaların devamı gelir." diye konuştu.



Karabacak, turnuvanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen atrenörlere ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'a teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.



Turnuvanın sonunda takım halinde Kestel Belediyespor Güreş Takımı birinci olurken Kocaeli Kağıtspor Güreş Takımı ikinci, Sancaktepe Belediyesi Güreş Takımı ise üçüncülüğü elde etti.



Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçilere ödülleri takdim edildi.

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