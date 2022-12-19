Bursa'da tarihi medrese "Molla Yegan Çocuk Üniversitesi" olarak hizmet verecek

Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinler tüm mide rahatsızlıklarına son veriyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından restore edilen 6 asırlık Molla Yegan Medresesi'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği ve karşılıklı iki bloktaki 12 oda ve bir ders alanından oluşan medrese 2 bin 407 metrekarelik alandan oluşuyor.



Çalışmalarda sona yaklaşılan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, yenilenen konseptiyle miniklerin eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra özellikle "Uzay ve Dünya Atölyesi" ile küçük kaşiflerin yetişmesine imkan sağlayacak.



Es-Sufi'nin gök küresi ve Piri Reis'in haritasının, güneş, ay ve dünyanın küçük modellerinin, artırılmış gerçeklik uygulamalarının bulunacağı çocuk üniversitesinde drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleriyle oyuncak kütüphanesi yer alacak.



Ayrıca çocukların aileleriyle vakit geçirebileceği anne-çocuk etkinlik mutfağında çocuklar ebeveynleriyle yemekler yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tarihi medresede asli işlevine uygun olarak başta astronomi olmak üzere birçok noktada çocukların ufkunu açacak, gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verileceğini ifade etti.



Yılmaz, restorasyonunda sona yaklaşılan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde bilimsel ve sanatsal atölyelerinin yanı sıra çocukların eğlenceli vakit geçireceği sergi alanları ve etkinlik atölyelerinin de olacağını belirterek, "Ayrıca çocuk kütüphanesi, çocuk oyun ve eğlence alanlarıyla birtakım anne çocuk aktivitelerinin yapılacağı merkezimizde, anne ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirmesi adına etkinlikler gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.