Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal oldu.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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