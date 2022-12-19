Bursa'da otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir aracı çalan 2 zanlı gözaltına alındı.

Osman Bahadır, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'ne park ettiği 16 RBA 62 plakalı otomobilini yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Alanyurt Mahallesi'nde şüpheli bir araç görüldüğü ihbarını değerlendiren ekipler, çalınan araçla seyreden İhsan V. ile Erol U'yu gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.





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