Oyuncu Alparslan Özmol'un annesi Bursa'da toprağa verildi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan oyuncu Alparslan Özmol'un annesi defnedildi.



Bir süredir Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 79 yaşındaki Vicdan Özmol hayatını kaybetti.

Özmol'un cenazesi Asım Kocabıyık Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Özmol’un cenazesine ailenin Alparslan Özmol’un yakınları katıldı.





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