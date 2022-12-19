Bursa'da devrilen ağaç iş yerlerine zarar verdi

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde çınar ağacının devrilmesi nedeniyle 2 iş yerinde hasar oluştu.

Beyler Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'ndeki bir çınar ağacı devrildi. Ağacın dalları bir iş yerinin çatısına, başka bir iş yerinin ise camlarına zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan İznik Belediyesi ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.





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