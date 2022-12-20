Bursa Uludağ Üniversitesi "Dijital Dönüşüm Teknolojileri Fuarı"na ev sahipliği yapacak

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BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde 27-28 Aralık'ta "Dijital Dönüşüm Teknolojileri Fuarı" düzenlenecek.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm ekseninde geliştirilen üç boyutlu yazıcı, endüstriyel robot, sensör, elektronik kart, yazılım altyapıları gibi yeni teknolojiler, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde 2 gün boyunca öğrencilerin deneyimine sunulacak.



Dijital dönüşüm alanında endüstrinin kullandığı teknolojik unsurları potansiyel işgücüyle buluşturabilmeyi amaçlayan fuarda öğrenci ve akademisyenler de teknik projelerini işletmelerin Ar-Ge, IT gibi departmanlarında faaliyet gösteren profesyonellere aktarma imkanı bulabilecek.



Fuarın ilk günü gerçekleştirilecek panel oturumlarında dijital dönüşüm liderleri bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Yaklaşık 30 kuruluşun katılım göstereceği fuarda, Bosch, TOFAŞ, Ermaksan, Ermetal, Yeşilova Holding, Barida Makine gibi üretim işletmeleri yanında, Mert Yazılım, Cadem Dijital, BG Tek, FEV Türkiye, İthinka Bilişim, Teracity gibi bilişim firmaları yer alacak.



Fuarda ayrıca, üniversite bünyesinde başarılı ürünler ortaya çıkaran topluluklar da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.



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