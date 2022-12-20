Bursa'daki Junioshow Fuarı 11-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek

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BURSA (AA) - 11. Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), 11-14 Ocak 2023'te kapılarını açacak.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO öncülüğünde KFA Fuarcılık tarafından Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) destekleriyle Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuar, sektör temsilcilerini buluşturacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle potansiyel firmaları küresel pazarlara açmak amacıyla bugüne kadar 32 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) ve Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) geliştirdiklerini belirtti.



Bebe-çocuk sektör temsilcilerinin üstün gayretleri ve talepleri neticesinde Junioshow Fuarı'nın doğduğunun altını çizen Burkay, "Firmalarımızın artan talepleri, sektörümüzün güçlü potansiyeli ve Bursa'nın ulaştığı vizyon, mevcut başarılarla yetinmek yerine yeni hedeflere odaklanmamızı sağladı. Sektörde moda ve trendlerin belirlendiği fuarımızı, Bursa Food Point, Bursa Textile Show ve HOMETEX Fuarı tecrübesine sahip KFA Fuarcılık şirketimizin organizasyonunda düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Junioshow Fuarı'nın KFA Fuarcılık imzasıyla çok daha güçlü ve donanımlı bir nitelik kazanacağını vurgulayan Burkay, "Fuar kapsamında yaklaşık bin yabancı alıcı sektör temsilcilerimizle bir araya gelecek. Yurt içinden alım heyetlerini de fuarımızda ağırlayacağız. Bu buluşmalardan önemli iş birliklerinin doğacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

11-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek fuarın tanıtım toplantısına UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir, BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ile fuara katılacak firmaların temsilcileri katıldı.

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