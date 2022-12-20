Bursa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava görülüyor

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BURSA (AA) - Bursa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı ve 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davanın görülmesine başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hakkında, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açılan tutuklu sanık Celal Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Çakmak'ın eşi Nurşen Çakmak ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Olay gecesi Yunus Emre Çakmak ile bir mekana gidip alkol aldıklarını anlatan Celal Y, sonrasında Çakmak'ı evine bırakmak için saat 04.00 sularında otomobille yola çıktıklarını söyledi.

Bir süre sonra Çakmak'ın aracı kullanmak istediğini ve direksiyona geçtiğini belirten sanık, "1 kilometre kadar gittik. Hızımız 150-170 kilometre kadardı. Orta şeritteydik. Önümüzde bir kamyonet sağ şeritte ilerliyordu birden orta şeride geçti. Kamyonete arkadan çarptık. Yunus Emre çok az fren yapabildi. Benim önümdeki airbag (hava yastığı) açıldı. Sonrasını hatırlamıyorum." diye konuştu.

Maktulün eşi Nurşen Çakmak ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Müşteki avukatı da kaza sırasında aracı kullanan kişinin sanık Celal Y. olduğunu ileri sürdü. Kazanın ardından aracın sağ tarafında Çakmak'ın ayakkabılarının görüldüğünü aktaran müşteki vekili, dosyadaki bir tanığın da verdiği ifadesinde bazı kişiler tarafından arandığını ve ifadesini değiştirmesi halinde kendisine para verileceğini dile getirdiğini bildirdi.

Kazayı gördükten sonra olay yerine giden tanık Yaşar N. de bir gencin yolun kenarındaki duvardan atlamaya çalıştığını ancak yüksek olması sebebiyle başaramadığını anlattı. Tanık, sonrasında yanlarına gelen bu gencin, "Aranızda ehliyeti olan biri yok mu direksiyona geçsin. Babam görürse beni öldürür" dediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde 9 Eylül'de meydana gelen olayda, Vedat Uğur idaresindeki 16 AOS 154 plakalı kamyonet ile aynı istikamette seyreden Yunus Emre Çakmak'ın kullandığı K 7494 BM Bulgaristan plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada Vedat Uğur ile Yunus Emre Çakmak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından otomobilde bulunan Celal Y. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

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