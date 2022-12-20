Osmangazi Belediyesi öğretmenin çağrısına karşılık verip Şırnaklı öğrencileri sevindirdi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yapan bir öğretmenin sosyal medyadan çağrısına karşılık vererek öğrencilere çeşitli hediyeler gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Silopi'nin Çardaklı köyündeki ortaokulda görevli öğretmen Leyla Sulhan, Osmangazi Belediyesine sosyal medyadan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası için çağrı yaptı.

Sulhan mesajında, "Yerli malı haftasında miniklerimize ülkemizin çeşitli lezzetlerinden tattırmak istiyorum. Kestane şekeriyle meşhur olan Bursa'dan bu konuda destek bekliyoruz. Yardımcı olursanız sevinirim." yazdı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da gelen mesaja olumlu yanıt vererek, Bursa'nın meşhur kestane şekeri ile kalem, not defteri ve Bursaspor formalarından oluşan hediye paketlerini okulda bulunan 150 öğrenciye gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Leyla Sulhan, Dündar'a teşekkür etti.

Bursa'dan gelen hediyelerin çocukları çok sevindirdiğini belirten Sulhan, "Ben sadece kestane şekeri beklerken, kolilerden çıkan Bursaspor formaları çocukları öyle mutlu etti ki şu anda her biri okul formalarının, gömleklerinin altına giyip okula öyle geliyorlar. Okuldan sonra formalarını giyip köy meydanında maç yapıyorlar. Tüm aileler de çocuklarının bu mutluluğunu yaşıyor. Çağrıma verdiği cevapla, bugün Şırnak Silopi Çardaklı köyü ile Osmangazi arasında çok güçlü bir gönül köprüsü kurulmuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.





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