Bursa'da çocuk istismarı şüphelisi tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da 3 yıl önce sosyal medyada yaptığı canlı yayında bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Osmangazi ilçesinde yaşayan E.T'nin (30), bir canlı yayın uygulamasından yaptığı yayın sırasında, yanında bulunan 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasına ilişkin 3 yıl önceki görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespitin yapılmasının ardından, söz konusu tarihte farklı bir isimle yayını yapan E.T. evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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