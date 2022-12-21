İnegöl'deki yaylalar beyaza büründü

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki yüksek kesimler, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

İnegöl'deki Boğazova ve Alaçam yaylaları, yağışı ile birlikte karla kaplandı.

Doğanın beyaz gelinlik giymesinin ardından fotoğrafçılar da bu bölgeye yoğun ilgi gösteriyor.

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