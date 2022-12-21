İnegöl'deki yaylalara kar yağdı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili oldu.

İnegöl'deki Boğazova ve Alaçam yaylaları, yağışın etkisiyle karla kaplandı.

Doğanın beyaza bürünmesinin ardından fotoğrafçılar da bölgeye ilgi gösteriyor.





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