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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'ya Orta Doğu'dan charter uçuşlarla daha çok turist gelmesi hedefleniyor

AA

Bursa'ya Orta Doğu'dan charter uçuşlarla daha çok turist gelmesi hedefleniyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Tarihi mekanları, yaz ve kış ziyaret edilen Uludağ'ı, termal tesisleri, kanyonları ve doğal güzellikleri barındıran Bursa'ya charter uçuşlarla özellikle Orta Doğu ülkelerinden daha çok turist çekilmesi amaçlanıyor.

"Osmanlı'nın ilk payitahtı" Bursa, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık'ın yanı sıra zengin bitki örtüsü ve gastronomisiyle yerli ve yabancıların ilgisini çekiyor.

Özellikle Arap turistlerin ilgi gösterdiği Bursa'yı yılın 10 ayında 303 bin 926 yabancı ziyaret etti. Bir turistin ortalama kalış süresi 2,32 geceleme olan kente 62 bin 519 kişiyle en çok Kuveytli ziyaretçi geldi.

Kente Orta Doğu ülkelerinden daha fazla turist çekilmesi, geceleme sayısının artırılması ve ülkeye daha fazla döviz kazandırmak amacıyla Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na söz konusu bölgelerden charter uçuşların yapılması planlanıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Temsil Kurulu Üyesi Doğan Sager, AA muhabirine, Bursa'nın Orta Doğu ülkeleri için çok büyük bir destinasyon olduğunu, kenti ziyaret eden yabancı sayısının her yıl artış gösterdiğini bildirdi.

Kentin turizmden daha fazla pay alması için charter uçuşların başlamasına yönelik çalışma yürüttüklerini dile getiren Sager, şöyle devam etti:

"Bursa olarak güzel hedeflerimiz var. Bursa, Orta Doğu için ciddi bir destinasyon. Burada bizlere de görevler düşüyor. Misafirlerimizin Orta Doğu'dan buraya daha kolay gelebilmeleri, maliyetlerini düşürebilmemiz için uçaklarının İstanbul'dan Bursa'ya kaydırılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Geçen yıl bununla ilgili örnek bir çalışma oldu. Umman'dan Trabzon'a 1200 dolara gelen bir Ummanlı, Bursa'ya uçuş açıldığı zaman 280 dolara gelmeye başladı. Bu uçuşların Bursa'ya gelen yabancı turist sayısına ciddi etki edeceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çalışmalarımıza destek veriyor."

Sager, Bursa'ya az sayıda turistin geldiği ülkelerden daha çok ziyaretçi çekmeyi hedeflediklerini anlattı.

Şehrin, Orta Doğu pazarı için ana destinasyon olabileceğini vurgulayan Sager, "Biz şu anda bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çizdiğimiz rotalar ve oluşturduğumuz tur destinasyonları var. Eskişehir'i, Yalova'yı ve İzmir'i içine alarak, Bursa'yı da ana destinasyon sayarak bu şekilde paket programlar başlatmayı düşünüyoruz. Yakın zamanda bunu gerçekleştirmeyi diliyoruz. Şu anda bununla ilgili görüşmeler yapıyoruz. Bu uçuşların bölge turizmine ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "Uçuşların yakın zamanda başlayacağını umut ediyoruz"

Bursa'ya yapılacak charter uçuşların İstanbul'daki havalimanlarının yükünü de alacağına değinen Sager, "Özellikle yaz aylarındaki uçuşlarda Orta Doğu'dan gelen ve Türkiye'de gayrimenkulü bulunan yabancılar yoğunluk oluşturuyor. İstanbul havalimanlarındaki yoğunluk, turizm amaçlı gelen misafirleri etkiliyor. Bursa'ya gelmek isteyen bir misafir İstanbul'a inip ondan sonra Bursa'ya ulaşıyor. Direkt uçuş olduğu zaman bu misafir hem daha az maliyetli hem yoğunluğa girmeden rahatlıkla buraya gelebilecek." diye konuştu.

Doğan Sager, sektör verilerine göre Bursa'nın yılı yaklaşık 400 bin yabancı ziyaretçiyle kapatacağının tahmin edildiğini dile getirdi.

Bu rakamları artırmak için Bursa ve Yalova'daki seyahat acentelerine önemli görev düştüğünü aktaran Sager, şunları kaydetti:

"Charter uçuşları birçok sektöre olumlu etki edecek. Ulaşım kolay olduktan sonra ve maliyetler düştükten sonra bu konaklama verilerini kat kat artıracak. 2022 yılında Bursa'yı ziyaret eden yabancılar yaklaşık 250 milyon lira döviz katkısı sağladı. Charter uçakları buraya gelmeye başladığı zaman bu rakamlar daha da artacak. Ayrıca Yenişehir Havalimanı birçok uluslararası firma tarafından bilinmiyor. Eğer biz uçuşları başlatırsak birçok uluslararası charter firması da Yenişehir Havalimanı'nı tercih edecek. Bununla birlikte yurt dışında çalıştığımız seyahat acenteleri yani bizim partnerlerimizin de isteği bu doğrultuda. Direkt Yenişehir Havalimanı'na inmek istiyorlar. Birkaç hava yolu firmasıyla görüştük, uçuşların yakın zamanda başlayacağını umut ediyoruz."

Sager, charter uçuşlarla Bursa'nın sağlık turizmine de daha fazla katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden ailesiyle gelen Ali Al Hossaini ise Bursa'yı özellikle doğal güzelliklerinden dolayı çok sevdiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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