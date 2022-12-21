Bursa'da kafe işleten abla kardeş sosyal mesafeyi ayarladıkları ayıcıklarla konsept oluşturdu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da işlettikleri kafede Kovid-19 salgını sürecinde sosyal mesafeyi koruyabilmek amacıyla masalarda boş kalması gereken sandalyelere oyuncak ayı oturtan iki kardeş, bunu konsepte dönüştürerek ayıcıklar ve yiyeceklerle özel günler için düzenlemeler yapıyor.

Nilüfer ilçesinde 2020 yılında iş yeri açan Neşe Kaya ve kardeşi Harun Nergis, salgın tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlarda sadece gel al hizmeti verilmesi uygulaması başlatıldığında boş koltuklara oyuncak ayılar oturttu.

Bu işletmelerde hizmet verilmesinin kontrollü yapılması kararının ardından ise sosyal mesafenin sağlanması için yine oyuncak ayıları kullanan kardeşler, salgın sürecinin bitmesiyle ayıcık fikrini konsepte dönüştürdü. Yılbaşı, ramazan ayı ve bayramlarda ayıcıkların kıyafet ve aksesuarlarına yapılan süslemeler, bugünlere özel hazırlanan yiyecek ve içecekler ilgi görüyor.

Neşe Kaya, AA muhabirine, yurt dışından detayları Bursa'ya getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Fransa'ya fuara gittiğinde gördüğü oyuncak ayı fikrini kafeyi açtıklarında kullandıklarını belirten Kaya, "Pandemide kapanma süreci olunca tüm koltukları ayıcıklarla doldurduk. Sosyal medyada aşırı ilgi gördü, ciddi anlamda yorum aldı. Sonra da çocuklara ayıcıkları hediye ettiğimiz bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü." dedi.

Harun Nergis ise kafede oyuncak ayılarla uyguladıkları konsept fikrinin başarılı olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada "ayıcıklı kafe" olarak tanındıklarını anlatan Nergis, "İş çok farklı. Kapıdan çıktığımızda abla kardeşiz. Ablam daha işkoliktir. Gece gündüz uyumaz kafeyi nasıl geliştireceğini düşünür, beni de teşvik eder. Arkamıza baktığımızda iki kardeş çok güzel yorumlar alıyoruz. Ben 'Bursa'yı dünyaya tanıtmak istiyoruz' demiştim, gülmüşlerdi ama sonra Fransız gazetelerinde, Dubai medyasında haberlerimizi gördük." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.