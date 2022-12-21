Bursa'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu Avarlar Kavşağı mevkisinde seyreden Sadık A. (25) idaresindeki 16 AHN 780 plakalı otomobil, trafik tabelasının direğine ve yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan Ömer Faruk K. (43) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, otomobilin park halindeki araca çarpması ve yaralanan iki kişinin inmesi görülüyor.

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