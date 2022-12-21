Bursa'da günübirlik kiraya verilen apart dairelerle ilgili denetim yapıldı

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BURSA (AA) - Bursa'da polis ekipleri, günübirlik kullanılan apart dairelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde yaptıkları uygulamada 49 iş yerini kontrol etti.



3 iş yerine çalışan sistemine kayıt yapmamak, bir iş yerine konaklayan sistemine kayıt yapmamaktan idari yaptırım uygulandı.



Ayrıca, bir işyerine ise ikinci kez işlem yapılması nedeniyle mühürleme için belediye ekiplerine bilgi verildi.



Denetimlerde 5 iş yeri hakkında 18 bin 75 lira idari para cezası uygulandı.

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