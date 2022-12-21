Bursa'da "Türk Dünyası Yeni Nesil Medya Çalıştayı" düzenlendi

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BURSA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle organize edilen Türk Dünyası Yeni Nesil Medya Çalıştayı'nın açılış oturumu yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, Türk dünyasında ortak bir iletişim dili geliştirilmesi bakımından önemli olan programın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında planlandığını bildirdi.

Dijital medya sayesinde her yaş grubundan insanın interaktif olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Dijital medya uzakları yakın ediyor, yeni arkadaşlıklar kurmamızı sağlıyor, ürünümüzün, değerlerimizin tanınmasına katkı sağlıyor. Öte yandan insanı bağımlı hale getirişi, sanal zorbalık olayları, aldatıcılığı, siber saldırılar gibi birçok olumsuz yönüyle de sorgulanan ve çözüm yolları aranan bir ağ. İnsan haklarından ulusal güvenliğe, dijital zorbalıktan nefret söylemlerine, terörizm propagandasından sistematik dezenformasyon hareketlerine, algoritma diktatörlüğünden dijital faşizme kadar yeni medya teknolojileri üzerinden maruz kaldığımız tehditlere karşı ortak bir mücadele vermemiz gerekiyor.



Yeni dijital çağda medyanın her alanında üretilen nefret söyleminin toplumsal anlamda karşılığı olan, kanıksanmış bir zemininin var olmaya başladığına şahitlik ediyoruz. Bu sadece ülkemizin sorunu değil artık tüm dünyayı saran küresel bir sorundur. Bu sorunla mücadele etmek elzemdir. Türk devletleri olarak nefret söylemi ve ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Ortak platformlar kurarak, ortak söylem ve ortak eylem geliştirip, birlikte hareket etmeliyiz."

Aktaş, çalıştayda konuşulacak konuların kamuoyuna yararlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajla katıldığı çalıştayda, dijital çağda medyada üretilen nefret söylemi ve ırkçılık gibi konularla mücadele yöntemleri ele alındı.

Türk dünyası ülkelerinden gelen gazeteciler ile Türkiye'de görev yapan çok sayıda medya mensubunun yer aldığı çalıştay kapsamında "Medyada Dezenformasyon ve Nefret Söylemi ile Mücadele" ve "Dijital Medya ve İnternet Gazeteciliği" konulu oturumlar gerçekleştirildi.

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