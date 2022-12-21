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TÜGVA'nın "Kitap Kurdu Yarışması" Bursa'da tanıtıldı

AA

TÜGVA'nın "Kitap Kurdu Yarışması" Bursa'da tanıtıldı

BURSA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması'nın tanıtım toplantısı Bursa'da yapıldı.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Beyazıd Paşa Medresesi'ndeki programda, vakıf olarak ortaokuldan lise çağına kadar birçok kesime hitap eden projeler geliştirdiklerini, bunlardan birinin de Kitap Kurdu Yarışması olduğunu söyledi.

Geçen yıl bu programda 40 bin öğrenciyle bir araya geldiklerini belirten Beşinci, "Bu yıl hedefimiz 150 bin. Buradaki ortaokullu arkadaşlarımdan güçlü bir destek bekliyorum. Kitap Kurdu Projesi'ne katılıp 3 ay boyunca 5 farklı kitap okuyacaksınız. Projenin sonunda birinciye, ikinciye, üçüncüye çok değerli hediyeler var. Biz Bursa'yı çok seviyoruz. Bursa'nın bu ödülü kazanmasını istiyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise geçen yıl Kitap Kurdu Yarışması birincisinin Bursa'dan çıktığını anımsatarak, öğrencilerin bunu devam ettireceğine yürekten inandığını dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de okumaya yönelik her faaliyetin Türkiye'nin yarınları için önemli olduğuna dikkati çekerek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya TÜGVA Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaya, İl Gençlik ve Spor Müdürü Rahmi Aksoy, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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