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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Martin Vulic (Hırvatistan)

TOFAŞ: Emre Tanışan, Berke Büyüktuncel 7, Borsa Satır 6, Toure 5, Gray 26, Thompson 7, Tevfik Akdamar, Berk Uğurlu 13, Ege Demir 4, Braimoh 2, Milaknis 7

UCAM Marcia: Bellas 5, Radovic, McFadden 24, Pustovyi 17, Anderson 3, Trice 24, Luther 2, Sakho 2, Diop 4, Jelinek, Rojas 6, Andronikashvili

1. Periyot: 14-22

Devre: 35-40

3. Periyot: 54-65

5 faulle çıkanlar: 37.10 Ege Demir (TOFAŞ), 38.33 Bellas (UCAM Murcia)

BURSA (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında A Grubu'nda TOFAŞ, İspanya'nın UCAM Murcia ekibine 87-77 mağlup oldu.

Karşılaşmaya Pustovyi ve Anderson'un sayılarıyla 6-0 başlayan UCAM Marcia karşısında TOFAŞ, Berke Büyüktuncel ve Bora Satır gibi gençleriyle etkili olunca 5. dakika 6-6 eşitlikle geçti. Konuk ekip, Trice'nin hem dış atışlardan hem de set hücumlarından bulduğu sayılarla oyundaki etkinliğini arttırdı ve ilk periyotu 22-14 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte parkede daha disiplinli bir görüntü sergileyen Bursa temsilcisi, Gray'in bireysel performansının yansımasıyla 14. dakikada farkı 3'e (23-26) indirdi. Konuk ekip, kalan dakikalarda TOFAŞ'a rahat hücum şanslı tanımadı ve soyunma odasına da 40-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe daha tempolu başlayan İspanyol ekibi, Pustovyi ve Bellas ile skor üreterek, 13. dakikada farkı 9'e yükseltti: 39-48. TOFAŞ, bu çeyrek istediği oyunu bir türlü parkeye yansıtamayınca konuk ekip UCAM Murcia farkı korudu ve final periyotuna 65-54 önde girdi.

Son çeyrekte ev sahibi ekip TOFAŞ, geri dönüş için reaksiyon gösteremeyince UCAM Murcia parkeden 87-77 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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