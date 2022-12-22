Bursa'da süt sektörü panelde bir araya geldi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BURSA (AA) - Bursa'da "Süt Üretimi Değerlendirme Paneli" düzenlendi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, panelde yaptığı konuşmada, Bursa'nın önemli tarım kentlerinden olduğunu söyledi.



Bursa'da tarımsal üretimin modern yöntemlerle yapıldığını belirten Aygül, kentte tarıma dayalı gıda sanayisinin de bulunduğunu aktardı.



Aygül, süt sektörünün bu sektörlerin başında geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bursa, ülkemizde olduğu gibi modern süt çiftlikleri yanı sıra daha çok küçük aile işletmelerin yoğun olarak faaliyette bulunduğu şehirdir. Büyükbaş işletmelerde 1-10 baş arası, küçükbaş işletmelerde ise 1-25 baş arası işletmeler çoğunluktadır. Desteklemelerin de katkısıyla ilimizde hayvan sayısı yıllar arasında artış göstermektedir. 2000 yılında 385 bin 88 ton olan toplam çiğ süt üretimimiz 2021 yılında 567 bin 276 tona ulaşmıştır. Toplam çiğ süt üretimimizin 4'te biri hastalıktan ari 58 işletmemizdeki 22 bin 199 sağmal hayvandan sağlanmaktadır. 2000 yılında süt yem paritesi 1,37 iken, 2022 yılında dalgalanmalar göstermiş, ancak aralık ayında 1,54 olmuştur. Üreticilerimize çalışmalarında başarılar ve bol kazançlar diliyorum."



Panelde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak tarafından süt sığırı yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken beslenme yöntemleri anlatıldı.



Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İsmet Türkmen de süt sığırı yetiştiriciliğinde beslenme kaynaklı yapılan hatalara bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar hakkında sunum yaptı.



Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Anıl ve Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna panelde süt üretimiyle uğraşanların sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.



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