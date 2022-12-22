Bursa jandarma, 2022 yılında 85 bin kişiyie şiddeti anlattı

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BURSA (AA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2022 yılında 85 bin 901 kişiye ailenin korunmasına ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair bilgilendirme yapıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri, kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadelenin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak için yıl boyunca vatandaşları bilgilendirdi.

Ulusal ve yerel bazda 4 konser, 6 festival, 2 fuar ve jandarma bölgesinde faaliyet gösteren 16 fabrika, 3 meslek yüksekokulu, 2 üniversite, 2 AVM'de yapılan uygulamalarda, 27 bin 500 kadın, 58 bin 401 erkek olmak üzere 85 bin 901 kişiye eğitimler verildi.

Bu eğitimlerde, kadına şiddetin önlenmesi, şiddetin tanımı ve türleri, şiddet mağdurlarına sunulan hizmetler gibi konular anlatılarak 25 bin kadın vatandaşın cep telefonuna Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) yüklendi.





















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