Bursa'da jandarmadan dilencilere yönelik "huzur güven" uygulaması

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BURSA (AA) - Bursa'da jandarmanın gerçekleştirdiği "huzur güven" uygulamasında 4 bin 878 kişi ve 2 bin 622 araç sorgulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mal ve hizmet satmak için vatandaşları rahatsız eden ve dilencilere yönelik huzur ve güven uygulaması yaptı.

422 personel ile 92 farklı noktada yapılan denetimlerde, 4 bin 878 kişinin sorgusu yapılarak, çeşitli aramalardan kaydı bulunan 11 kişi yakalandı.

Ayrıca, 2 bin 622 aracın yapılan sorgularda 13 araçta trafikten men edildi.

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