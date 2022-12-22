Bursa Valisi Canbolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.



Canbolat, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.



Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" fotğrafını seçen Canpolat, çevre ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların güzel olduğunu ve Anadolu Ajansının çalışmalarını beğendiğini belirten Canbolat, fotoğraflar konusunda emek veren tüm çalışanlara teşekkür etti.





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