Bursa'da kuyumculara sahte altın satan kadın tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 3 kuyumcuya sahte altın zincir satan kadın tutuklandı.
Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki 3 kuyumcu dükkanına giden M.A. (45), söz konusu iş yerlerine 13 bin lira karşılığında 3 sahte altın zincir sattı.
Zincirlerin sahte olduğunu fark eden kuyumcular durumu polise bildirdi.
Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri de M.A'yı aynı mahalledeki başka bir kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakaladı.
Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
M.A'nın sahte altın zincirleri kuyumculara sattığı anlar, iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kayda alındı.