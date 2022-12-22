Bursa ve Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 29 kişi yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa ve Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda hırsızlık suçundan aranan, 15'i firari hükümlü 29 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçuna ilişkin aranan şüpheliler, hapis cezasına çarptırılmış firari hükümlüler ve faili meçhul olayları aydınlatmak için çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtları izlenerek şüphelilerin tespit edilmesinin ardından gece yaklaşık 300 personelin katılımıyla Bursa ve Eskişehir'de operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, arananlardan 26'sı Bursa'da, 3'ü ise Eskişehir'de gözaltına alındı. Bu kişilerden 15'inin hırsızlığın yanı sıra "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "cinsel istismar" suçlarından 1 yıl ila 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin ise Bursa ve Eskişehir'de evlerden, iş yerlerinden bazı eşyaların çalınmasının failleri olduğu, araç hırsızlığına karıştıkları belirlendi.

Yakalanan firari hükümlüler ile şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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