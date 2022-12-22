Bursa'da otomobil, hafif ticari araca çarptı, 4 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Metin U. idaresindeki 34 FMF 724 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Kazancı Kavşağı mevkisinde aynı yönde seyreden Seda Çiftçi'nin kullandığı 34 DAB 590 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç da yolun kenarındaki hendeğe devrildi.

Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Azra Elfin Çiftçi (5) ve Emre O. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Azra Elfin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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