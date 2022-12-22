Mudanyalı zeytin üreticileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BURSA (AA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde zeytin üreticileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.

Zeytin üreticileri, AA muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.



Spor kategorisinde Cüneyt Çelik’in "Beygir gücü" ve Sergen Sezgin’in “Kökbörü” başlıklı fotoğraflarını seçen üreticiler, haberde Emrah Yorulmaz’ın "TOGG’un ilk yolculuğu", yaşamda ise Orhan Çiçek’in "Yangın müdahalesi" adlı fotoğraflarını oyladı.

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