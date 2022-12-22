Marmarabirlik ortaklarına dördüncü dilimde 150 milyon lira ödeyecek

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BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) dördüncü dilim ödeme kapsamında ortaklarının hesaplarına ürün bedellerinin bir bölümünün yatıracağı bildirildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ortakların 3-16 Aralık'ta teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olan 150 milyon lira, saat 00.00 itibarıyla banka hesaplarına aktarılacak. Ortaklar, bu saatten itibaren dördüncü dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabilecek. Bununla ödemeler 562 milyon liraya ulaşacak.

Marmarabirlik, alımların başladığı 21 Ekim'den bu yana Gemlik çeşidi, su tipi ve yağlık dahil 51 bin 830 ton ve 1 milyar 285 milyon lira tutarında alım yaptı.

Kooperatifler bazında Gemlik'te 4 bin 400 ton, Mudanya'da 14 bin 750 ton, Erdek'te 5 bin ton, Orhangazi'de 4 bin 900 ton, İznik'te 15 bin 400 ton, Edincik'te 6 bin 300 ton, Mürefte'de 1000 ton, Marmara Adası'nda 80 ton ürün alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, tavan fiyatın 54 lira, taban fiyatın 18,5 lira olduğu 2022-2023 ürün alım kampanyasının sonuna geldiklerini belirtti.

Ürün alımlarını değerlendiren Asa, şunları kaydetti:

"Yağlık, orta ve ince kalibrenin yoğun bir şekilde gelmesinden ve danenin hava şartlarına bağlı olarak küçülmesinden dolayı ortalama alım fiyatında kampanya başına göre düşüş görülmektedir. Bir önceki yılın tavan ve taban fiyatı ile ortalama alım fiyatını karşılaştırdığımızda, aynı miktarda ürün alımı için yaklaşık 3 katı alım bütçesi oluşmuştur. Bu yılı yara almadan ve zarar etmeden atlatmayı hedefliyoruz. Marmarabirlik güçlü kurumsal ve ekonomik yapısı ile zorlukların üstesinden gelecektir. Sonuna yaklaştığımız ürün alım kampanya süresince üreticilerimiz sorunsuz bir şekilde ürünlerini kooperatiflerine teslim etmişlerdir. Alınan ürün bedellerinin yüzde 50'si ortaklarımıza ödenmiştir. Geri kalan ürün bedelleri de mali imkanlar ölçüsünde ödenecektir."

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