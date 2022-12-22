Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.U'nun çalıntı eşya karşılığı uyuşturucu temin ettiği ve evinde tabanca bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından A.U'yu yakalamak için harekete geçen ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı.

Evde yapılan aramalarda çalıntı motosiklet, 3 çalıntı bisiklet, 2 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca ile satılmak üzere paketlenmiş 46 gram uyuşturucu, hassas terazi ve 5 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.U'nun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.



- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.A'nın bir araçla uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, İstanbul Yolu Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda bulunan araçta yaptıkları aramada 337 gram sentetik kannabinoid ile 82 gram metamfetamin ele geçirdi.

Kasten yaralama suçundan arandığı da tespit edilen M.A, gözaltına alındı.



"Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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