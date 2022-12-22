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Bursa'nın 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta BM Turizm Geliştirme Programı sevinci

AA

Bursa'nın 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta BM Turizm Geliştirme Programı sevinci

BURSA (AA) - Bursa'daki Osmanlı yadigarı 700 yıllık Cumalıkızık Mahallesi'nin Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce (BMDTÖ) örnek köyler arasında gösterilmesi sevinçle karşılandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Cumalıkızık, "2022 Yılı Dünyanın En İyi Turizm Geliştirme Köyü Programı"na kabul edildi.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan BMDTÖ'nün açıkladığı listede yer alan Cumalıkızık, Osmanlı sivil mimarisinin günümüze ulaşan en büyük örneklerinden biri olarak biliniyor.

Yıldırım ilçesine bağlı olan ve sonradan mahalle statüsüne geçen 7 asırlık tarihi yerleşim bölgesinde, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evler, taş döşeli sokaklar yerli ve yabancı turistler tarafından geziliyor.

Köylülerin yöresel ürünlerinden oluşan ve köy meydanında kurulan pazar ise ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

- "Bu karardan sonra turist sayısında yoğunluk bekliyoruz"

Cumalıkızık Muhtarı Emin Yavuz, gazetecilere, karara çok sevindiklerini ve köyde güzel gelişmelerin olacağına inandığını söyledi.

Yurt dışından gelen turistlerin sayısında artış olduğunu belirten Yavuz, "Devlet ve belediye tarafından köyde düzenlemeler yapılıyor. Gelen turistlere kahvaltı, hediyelik eşya, pansiyon gibi hizmetler veriliyor. Bu karardan sonra turist sayısında yoğunluk bekliyoruz." dedi.

Köyde işletmecilik yapan Nevin Aktaş ise karara çok sevindiklerini dile getirdi.

Evlerinde üretip sattıkları ürünlerin ilgi gördüğünü vurgulayan Aktaş, "Köyümüz kalabalık oluyor, tabii bu kararla daha da çoğalacak. Bizim kültürümüzde misafirperverlik var. Biz buraya gelen turistleri evlerimize alıyoruz. Aynı evimize misafir gelmiş gibi hissediyoruz ve öyle hizmet ediyoruz." diye konuştu.

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