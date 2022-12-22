"TechXtile Start-Up Challenge" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

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BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) inovasyon kültürüne katkıda bulunmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla düzenlediği "Techxtile Start-Up Challenge" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

UTİB ve UHKİB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının desteğiyle, bu yıl dördüncüsü organize edilen girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge'da dereceye girenler törenle ödüllerini aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, törendeki konuşmasında, otomotivden hazır giyime, tekstilden, makineye birçok sektörün üretim yaptığı Bursa'nın ülke ekonomisine değer kattığını belirtti.

Gültepe, 200'e yakın ülke ve bölgeye ihracatı olan, yıllık 16 milyar dolarla en çok ihracat yapan iller arasında ilk üçte yer alan Bursa'dan geçen yıl yurt dışına 3 milyar doların üzerinde tekstil ve hazır giyim ürünü satıldığını aktararak, UHKİB ile UTİB'in yeni girişimcileri sektöre kazandırmak, tasarım kapasitesini geliştirmek, inovasyonun gücünden yararlanmak için yaptığı çalışmaları takdirle izlediğini bildirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da çok farklı bir girişimci nesline ihtiyaç olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni nesil girişimcilerin ortaya çıkarılması çok önem arz ediyor. Fikir çok önemli fakat fikri ürüne çeviremeyeceğiniz sürece bu fikrin hiçbir kıymeti yok. Pazara giriş yaptığınızda, sizin o fikriniz artık çok ideal bir yatırım konumuna geliyor. Bu nedenle biz Bursa'da, Bursa Şehir Fonu'nu kurduk. 2023 yılından itibaren özellikle girişim sermaye fonu üzerinden genç girişimcilerin fikirlerini ürüne dönüştürerek ve onları pazarda hakim kılacak yatırımları da Bursa'da başlatmış olacağız. BEBKA'nın yaptığı çağrıya 23 fon başvuruda bulundu. 2023 yılından itibaren 3 yıllık süreçte 11 milyar liranın üzerinden bir kaynağı, doğru fikirler için oluşturmuş olduk."

Burkay, ayrıca BTSO olarak bu organizasyonda her iki kategorinin birincilerine toplam 150 bin ödül vereceklerini açıkladı.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 14 yıl önce AR-GE Proje Pazarı olarak başlattıkları etkinliği 2019'da çağın gerekliliğine uyum sağlayarak "TechXtile Start-Up Challenge" adıyla girişimcilik programına dönüştürdüklerini hatırlattı.

Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim ülkesi olduğuna dikkati çeken Engin, "Sektörün üretecek ve geliştirecek genç adaylara ihtiyacı var. TechXtile Start-Up Challenge'da geride kalan 4 yılda çok yetenekli girişimcilerle tanıştık. 4 yıl boyunca birçok girişimci ile bir araya gelerek büyük heyecana ve mutluluğa sahip olduk. Buluştuğumuz, konuştuğumuz, fikrini dinlediğimiz, heyecanını gözlemlediğimiz her bir girişimciyle birlikte, sektörümüzün aydınlık geleceğine dair umudumuz ve motivasyonumuz arttı." ifadelerini kullandı.

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ise yarışmaya katılımın her sene artarak devam ettiğini aktardı.

- Ödül kazanan projeler

Firmaların inovatif çalışmalarıyla katıldığı ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen TechXtile İnovasyon Ligi'nde birinciliği "Darbe Aldığında Geri Bildirim Yapan Balistik Yelek Kumaşı Projesi"yle Kipaş Mensucat kazandı. İkinci büyük ödül olan En Sürdürülebilir Proje Ödülü'nü ise "Polyester İplikte Yeşil Çözümler" adlı projesiyle Polyteks Tekstil aldı.

Ayrıca, ilk 10'da yer alan Aster Tekstil, Bossa, Elyaf Tekstil, Kipaş Mensucat, İskur Tekstil, Küçükçalık Tekstil, Polyteks Tekstil, Spinteks Tekstil, Tepar Tekstil ve Yünsa'ya ödülleri verildi.

Akbaşlar Tekstil, Almaxtex Tekstil, Barutçu Tekstil, Fetih Tekstil, Işıksoy Tekstil, Ozateks Tekstil'e ise mansiyon ödülü takdim edildi.

Programda, 2021 yılında hayatını kaybeden moda tasarımcısı Bahar Korçan adına Sürdürülebilirlik Özel Ödülü'nü "Teggle" isimli projesi ile Betül Özçakmak alırken, bu yıl üçüncü kez verilen Kadın Girişimci Özel Ödülü'nün sahibi de "Giyilebilir Ateş Ölçer ve Sağlık Takip Uygulaması" isimli projeyle Görkem Astarcıoğlu oldu.

İki kategoride toplam 16 projenin yarıştığı finalde, girişimleri henüz fikir aşamasında olan projelerin yarıştığı fikir aşaması girişimci kategorisinde (level-up) ilk sırada "Elma Atıklarından Vegan Deri Üretimi" isimli projesiyle Eylül Er yer aldı. İş ve akademi dünyasının önemli isimlerinden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda hizmet geliştirmiş girişimci kategorisinde (scale-up) "Phoenix Enerji" adlı projesi ile Yusuf Furkan Ergür birinci seçildi.

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