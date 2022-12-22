Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir Yolu'ndaki ambalaj üretim fabrikasına ait paletlerin bulunduğu açık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken fabrikada hasar oluştu.



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