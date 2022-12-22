BBDSO'dan "Dünya Prömiyeri" konseri

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasınca (BBDSO) "Dünya Prömiyeri" konseri gerçekleştirildi.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Murat Göktaş'ın yönettiği konserde, piyanoda Mehmet Ali Sanlıkol, kontrabasta Kağan Yıldız ve davulda Ekin Cengizkan aynı sahneyi paylaştı.



Gecede, "Karagöz Orient Ekspresinde" ve "Senfoni No:104" gibi eserler orkestra eşliğinde müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Konser sonunda solistler ve şef, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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