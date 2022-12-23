Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan kişiye para cezası verildi

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BURSA (AA) - Bursa'da av yasağı olmasına rağmen kaçak olarak turna balığı avlayan balıkçıya idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesinde Uluabat Gölü'nde avcılık yapan balıkçıları denetledi.

Denetlemelerde H.Ç'nin (51) bu dönemde avlanması ve satılması yasak olan 29 turna balığı avladığı belirlendi.

Yakalanan balıklar göle bırakılarak doğal yaşama geri kazandırıldı.

H.Ç'ye Nilüfer Asayiş Bot Komutanlığınca "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet"ten 1114 lira idari para cezası verildi.



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