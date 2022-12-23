Orhaneli'de çarpışan otomobil ile hafif ticari aracın sürücüleri yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa-Orhaneli kara yolunun Karagöz Piknik Alanı mevkisinde Mustafa Aydoğan idaresindeki 16 EA 068 plakalı otomobil ile Sami Deniz'in kullandığı 16 AAZ 66 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri ilk müdahalelerinin ardından Orhaneli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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