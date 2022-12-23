Gemlik'te ormanda kaybolan küçükbaş sürüsünü jandarma buldu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahibinin otlattığı sırada kaybettiği küçükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvenli Mahallesi yakınında T.D'nin (62) sürüsündeki 58 küçükbaş hayvanı otlatırken sarp ormanlık arazide kaybettiği ihbarını aldı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve jandarma birimlerinin ormanlık alanda yaya ve dronla yaptığı aramada, hayvanların mahallenin doğusundaki Karsak Tepe yakınında ormanlık arazide olduğu belirlendi.

Bölgeye ulaşan ekipler, küçükbaş hayvan sürüsünü eksiksiz bularak sahibine teslim edildi.

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