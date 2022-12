Bursa'ya 37 yeni uzman doktor atanacak

BURSA (AA) - AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'ya 37 yeni uzman doktorun atanacağını bildirdi.

Gürkan, yazılı açıklamasında, eylül ayında il genelinde 351 hekimin atanmasının ardından ilave 365 yeni hekim kadrosu açıldığını ve 108. Devlet Hizmet Hükümlülüğü kapsamında Bursa'ya 37 yeni uzman hekimin daha kazandırılacağını ifade etti.

Bursa’ya atanacak yeni uzman hekimlerin bir ay içinde göreve başlayacaklarını belirten Gürkan, şu ifadeleri kullandı:



"Bursa'ya her alanda hizmetler takipçisiyiz. Bursa sağlık alanındaki hizmetlerle de öncü bir şehir. Bizler de bu gerçeğin farkında olarak her alanda kalkınmayı sürdüren çalışmaları bir bir hayata geçirmek için gecemizi gündüzümüze katıyor, merkezi hükümetimizce Bursa'mıza kazandırılacak her alandaki hizmetin takipçisi oluyoruz. Çok farklı ve zengin potansiyelleri ile sürekli gelişime, büyümeye açık bir şehir olan Bursa'mızın tüm ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için çalışıyoruz."

Davut Gürkan, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ilgili tüm kurum yetkililerine teşekkür etti.



