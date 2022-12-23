İnegöl'de park halindeki kamyonetin altına savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Mahmudiye Mahallesi Kılıç Sokağı'nda seyreden Batuhan A. (17) idaresindeki 16 AYC 526 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak savrulup park halindeki 40 ND 570 plakalı kamyonetin altına girdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan A'yı ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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