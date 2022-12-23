Harmancık Atık Su Arıtma Tesisi açıldı

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresince (BUSKİ) Harmancık ilçesinde yaklaşık 10 dönüm alanda inşa edilen Atık Su Arıtma Tesisi törenle hizmete girdi.



AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "AK Parti olarak yöremize hizmetlerimiz ve yatırımlarımız devam ediyor, devam edecek. Tesisler Harmancık'ımıza hayırlı olsun." dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise şehirlerde neler yapabileceklerinin derdi ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.



Aktaş, dağ ilçelerinden Harmancık'ta altyapıdan üstyapıya, tarım hayvancılık desteklerinden turizm yaptırımlarına her alanda hizmetlerinin sürdüğünü dile getirdi.



Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ise şu ifadeleri kullandı.



"İlçemize, hemşehrilerimize hizmet etmenin mutluluğu içindeyiz. Hükümetimizin ve Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile Harmancık'ımıza her alanda tarihi yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Desteklerini esirgemeyen hükümetimize, AK Parti Bursa milletvekillerimize, İl Başkanımıza, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."



Tören, açılış kurdelesinin kesilmesi ve tesisin gezilmesiyle sona erdi.

Su kanalizasyon ve altyapı projeleri (SUKAP) kapsamında yüzde 50’si hibe olarak İller Bankasınca, projenin kalan kısmı BUSKİ tarafından karşılandı. 2020 yılında sözleşmesi imzalanan yatırım, 35 milyon lira maliyetle hayata geçirildi. Tesis, günlük ortalama 3 bin 109 metreküp kapasiteli azot ve fosfor gideriminin sağlandığı, ilave olarak kum filtreleri ve UV dezenfeksiyon sistemi ile ileri biyolojik arıtma prosesine uygun inşa edildi.

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