Orhangazi'de zeytinliğe devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İlçe merkezinden Bayırköy Mahallesi istikametine seyreden Cengiz İ. (55) idaresindeki 20 AHM 938 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu zeytinlikte bulunan ağaca çarparak durabildi.

Sürücünün yaralandığı kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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